WinkФильмыКаменный гостьАктёры и съёмочная группа фильма «Каменный гость»
Актёры и съёмочная группа фильма «Каменный гость»
Режиссёры
Актёры
АктёрДон Гуан
Владимир Атлантов
АктрисаДона Анна
Ирина Печерникова
АктёрЛепорелло
Евгений Лебедев
АктёрДон Карлос
Георгий Шевцов
АктрисаЛаура
Лариса Трембовельская
Актёрмонах
Гурген Тонунц
Актёрпервый гость
Федор Никитин
Актёрвторой гость
Александр Локшин
Актрисастатуя командора
Алексей Гелева
Актёрхозяин таверны
Эммануил Геллер
Актёр
Виктор Кулаков
Актриса
Людмила Власова
Актриса
Людмила Дианова
Актёр