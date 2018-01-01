Wink
Каменный гость
Актёры и съёмочная группа фильма «Каменный гость»

Актёры и съёмочная группа фильма «Каменный гость»

Режиссёры

Владимир Гориккер

Режиссёр

Актёры

Владимир Атлантов

АктёрДон Гуан
Ирина Печерникова

АктрисаДона Анна
Евгений Лебедев

АктёрЛепорелло
Георгий Шевцов

АктёрДон Карлос
Лариса Трембовельская

АктрисаЛаура
Гурген Тонунц

Актёрмонах
Федор Никитин

Актёрпервый гость
Александр Локшин

Актёрвторой гость
Алексей Гелева

Актрисастатуя командора
Эммануил Геллер

Актёрхозяин таверны
Виктор Кулаков

Актёр
Людмила Власова

Актриса
Людмила Дианова

Актриса
Макс Максимов

Актёр

Сценаристы

Владимир Гориккер

Сценарист
Александр Пушкин

Сценарист

Монтажёры

Валентина Кулагина

Монтажёр

Операторы

Леонид Косматов

Оператор

Композиторы

Александр Даргомыжский

Композитор