WinkФильмыКалевала: Первый викингАктёры и съёмочная группа фильма «Калевала: Первый викинг»
Актёры и съёмочная группа фильма «Калевала: Первый викинг»
Актёры
Елиас СалоненElias Salonen
Актёр
Ээро АхоEero Aho
Актёр
Илкка КойвулаIlkka Koivula
Актёр
Олли РахконенOlli Rahkonen
Актёр
Криста КосоненKrista Kosonen
Актриса
Йоханнес ХолопайненJohannes Holopainen
Актёр
Янне ХюютияйненJanne Hyytiäinen
Актёр
Уна АйролаOona Airola
Актриса
Ханну КивиойяHannu Kivioja
Актёр
Сеппо ПяакконенSeppo Pääkkönen
Актёр
Томми ЭроненTommi Eronen
Актёр
Марк ГассоMarc Gassot
Актёр
Сергей Здоронков
Актёр
Тиина ВекстремTiina Weckström
Актриса
Гедиминас Сторпирштис
Актёр
Алекс АнтонAlex Anton
Актёр
Кристо СалминенKristo Salminen
Актёр
Ярмо МякиненJarmo Mäkinen
Актёр