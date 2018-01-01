Wink
Фильмы
Калевала: Первый викинг
Актёры и съёмочная группа фильма «Калевала: Первый викинг»

Актёры и съёмочная группа фильма «Калевала: Первый викинг»

Режиссёры

Антти Йокинен

Антти Йокинен

Antti J. Jokinen
Режиссёр

Актёры

Елиас Салонен

Елиас Салонен

Elias Salonen
Актёр
Ээро Ахо

Ээро Ахо

Eero Aho
Актёр
Илкка Койвула

Илкка Койвула

Ilkka Koivula
Актёр
Олли Рахконен

Олли Рахконен

Olli Rahkonen
Актёр
Криста Косонен

Криста Косонен

Krista Kosonen
Актриса
Йоханнес Холопайнен

Йоханнес Холопайнен

Johannes Holopainen
Актёр
Янне Хюютияйнен

Янне Хюютияйнен

Janne Hyytiäinen
Актёр
Уна Айрола

Уна Айрола

Oona Airola
Актриса
Ханну Кивиойя

Ханну Кивиойя

Hannu Kivioja
Актёр
Сеппо Пяакконен

Сеппо Пяакконен

Seppo Pääkkönen
Актёр
Томми Эронен

Томми Эронен

Tommi Eronen
Актёр
Марк Гассо

Марк Гассо

Marc Gassot
Актёр
Сергей Здоронков

Сергей Здоронков

Актёр
Тиина Векстрем

Тиина Векстрем

Tiina Weckström
Актриса
Гедиминас Сторпирштис

Гедиминас Сторпирштис

Актёр
Алекс Антон

Алекс Антон

Alex Anton
Актёр
Кристо Салминен

Кристо Салминен

Kristo Salminen
Актёр
Ярмо Мякинен

Ярмо Мякинен

Jarmo Mäkinen
Актёр

Сценаристы

Антти Йокинен

Антти Йокинен

Antti J. Jokinen
Сценарист
Йорма Томмила

Йорма Томмила

Jorma Tommila
Сценарист

Продюсеры

Яба Хольст

Яба Хольст

Yaba Holst
Продюсер
Антти Йокинен

Антти Йокинен

Antti J. Jokinen
Продюсер
Марко Рор

Марко Рор

Marko Röhr
Продюсер

Монтажёры

Йоона Лоухивуори

Йоона Лоухивуори

Joona Louhivuori
Монтажёр

Операторы

Рауно Ронкайнен

Рауно Ронкайнен

Rauno Ronkainen
Оператор

Композиторы

Лаури Порра

Лаури Порра

Lauri Porra
Композитор