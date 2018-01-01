Wink
Фильмы
Кахексия
Актёры и съёмочная группа фильма «Кахексия»

Актёры и съёмочная группа фильма «Кахексия»

Режиссёры

Алина Галимуллина

Режиссёр

Актёры

Татьяна Эргашева

Актриса
Василий Карпенко

Актёр
Дамир Юсупов

Актёр
Татьяна Королёва

Актриса
Айдар Ахмадиев

Актёр
Ильдар Аюпов

Актёр
Фанис Зиганшин

Актёр
Айдар Зайнутдинов

Актёр
Наиль Хайретдинов

Актёрголодающий

Сценаристы

Камиль Гимаздтинов

Сценарист
Дина Сафина

Сценарист
Влада Ветрова

Сценарист
Павел Поляков

Сценарист

Продюсеры

Алина Галимуллина

Продюсер
Лилия Калимуллина

Продюсер
Яна Кубрик

Продюсер
Андрей Вавилов

Продюсер

Художники

Лина Иванчей

Художница

Операторы

Тимур Романов

Оператор
Айдар Галимуллин

Оператор
Максим Кунин

Оператор

Композиторы

Равиль Валиев

Композитор