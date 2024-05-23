Кахексия (фильм, 2022) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Студенты исторического факультета ради исследования соглашаются провести две недели в подвале без еды, однако эксперимент не заканчивается вовремя. Психологический триллер, в котором переплетены события современности и 1921 года.
Молодой университетский преподаватель обещает студентам автомат на экзамене, если они согласятся поучаствовать в необычном эксперименте. Его участники должны две недели прожить в деревенском подвале, оборудованном камерами наблюдения. У них не будет еды и возможности выйти на улицу. Все это время они должны посвятить изучению обстоятельств голода, охватившего Поволжье в 1921 году. Студенты решаются на исследование и даже успешно соблюдают все условия, вот только через две недели из подвала их не выпускают. Истощенные голодом подопытные начинают страдать от галлюцинаций, и им становится все сложнее отличать реальность от видений из прошлого.
Выберутся ли они из западни и в чем цель этой жестокой игры, расскажет «Кахексия» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- АГРежиссёр
Алина
Галимуллина
- ТЭАктриса
Татьяна
Эргашева
- ВКАктёр
Василий
Карпенко
- ДЮАктёр
Дамир
Юсупов
- ТКАктриса
Татьяна
Королёва
- АААктёр
Айдар
Ахмадиев
- ИААктёр
Ильдар
Аюпов
- ФЗАктёр
Фанис
Зиганшин
- АЗАктёр
Айдар
Зайнутдинов
- НХАктёр
Наиль
Хайретдинов
- КГСценарист
Камиль
Гимаздтинов
- ДССценарист
Дина
Сафина
- ВВСценарист
Влада
Ветрова
- ППСценарист
Павел
Поляков
- АГПродюсер
Алина
Галимуллина
- ЛКПродюсер
Лилия
Калимуллина
- ЯКПродюсер
Яна
Кубрик
- АВПродюсер
Андрей
Вавилов
- ЛИХудожница
Лина
Иванчей
- ТРОператор
Тимур
Романов
- АГОператор
Айдар
Галимуллин
- МКОператор
Максим
Кунин
- РВКомпозитор
Равиль
Валиев