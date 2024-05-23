Кахексия (фильм, 2022) смотреть онлайн

Студенты исторического факультета ради исследования соглашаются провести две недели в подвале без еды, однако эксперимент не заканчивается вовремя. Психологический триллер, в котором переплетены события современности и 1921 года.



Молодой университетский преподаватель обещает студентам автомат на экзамене, если они согласятся поучаствовать в необычном эксперименте. Его участники должны две недели прожить в деревенском подвале, оборудованном камерами наблюдения. У них не будет еды и возможности выйти на улицу. Все это время они должны посвятить изучению обстоятельств голода, охватившего Поволжье в 1921 году. Студенты решаются на исследование и даже успешно соблюдают все условия, вот только через две недели из подвала их не выпускают. Истощенные голодом подопытные начинают страдать от галлюцинаций, и им становится все сложнее отличать реальность от видений из прошлого.



Выберутся ли они из западни и в чем цель этой жестокой игры, расскажет «Кахексия» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.



