Как вам это понравится (фильм, 1936) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Знаменитая история о любви, преданности и жизненной стойкости.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЛОАктёр
Лоуренс
Оливье
- ССАктриса
Софи
Стюарт
- ГЭАктёр
Генри
Эйнли
- ЭБАктриса
Элизабет
Бергнер
- ЛКАктёр
Леон
Куотермейн
- ФЭАктёр
Феликс
Эйлмер
- СРАктёр
Стюарт
Робертсон
- ОТАктёр
Остин
Тревор
- ЛБАктёр
Лайонел
Брэхам
- ДЛАктёр
Джон
Лори
- ДМСценарист
Дж.
М. Барри
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- ДМПродюсер
Джозеф
М. Шенк
- ДАХудожник
Джон
Армстронг
- ДЛМонтажёр
Дэвид
Лин
- ГРОператор
Гарольд
Россон
- УУКомпозитор
Уильям
Уолтон