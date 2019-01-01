Как создать девушку (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Комедия о девушке-подростке, которая становится музыкальным критиком.



16-летняя Джоанна живет вместе с родителями и четырьмя братьями в Вулвергемптоне. Яркое воображение, нетривиальные ид�еи и желание вырваться из этого места толкают девушку на смелый шаг: она пишет необычный музыкальный обзор и отправляет его в еженедельный журнал на суд самодовольных критиков инди-рока. Попытка оборачивается провалом, и тогда Джоанна решает кардинально сменить имидж — теперь весь мир узнает ее как Долли Уайлд, эксцентричную критикессу с огненными волосами, взыскательным вкусом и жаждой славы. Но такой ли она хочет быть на самом деле?



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