Как создать девушку
Wink
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Как создать девушку
7.22019, How to Build a Girl
Комедии99 мин18+

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Как создать девушку (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Комедия о девушке-подростке, которая становится музыкальным критиком.

16-летняя Джоанна живет вместе с родителями и четырьмя братьями в Вулвергемптоне. Яркое воображение, нетривиальные идеи и желание вырваться из этого места толкают девушку на смелый шаг: она пишет необычный музыкальный обзор и отправляет его в еженедельный журнал на суд самодовольных критиков инди-рока. Попытка оборачивается провалом, и тогда Джоанна решает кардинально сменить имидж — теперь весь мир узнает ее как Долли Уайлд, эксцентричную критикессу с огненными волосами, взыскательным вкусом и жаждой славы. Но такой ли она хочет быть на самом деле?

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как создать девушку»

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