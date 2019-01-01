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Как создать девушку (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Комедия о девушке-подростке, которая становится музыкальным критиком.
16-летняя Джоанна живет вместе с родителями и четырьмя братьями в Вулвергемптоне. Яркое воображение, нетривиальные ид�еи и желание вырваться из этого места толкают девушку на смелый шаг: она пишет необычный музыкальный обзор и отправляет его в еженедельный журнал на суд самодовольных критиков инди-рока. Попытка оборачивается провалом, и тогда Джоанна решает кардинально сменить имидж — теперь весь мир узнает ее как Долли Уайлд, эксцентричную критикессу с огненными волосами, взыскательным вкусом и жаждой славы. Но такой ли она хочет быть на самом деле?
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии
Рейтинг
- БФАктриса
Бини
Фелдштейн
- АААктёр
Алфи
Аллен
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- ССАктриса
Сара
Солемани
- КАктёр
Клео
- ДФАктёр
Донал
Финн
- ЛКАктёр
Лори
Кинастон
- СПАктёр
Стеллан
Пауэлл
- ФПАктриса
Фрея
Перри
- ХПАктриса
Харпер
Перри
- КМСценарист
Кэйтлин
Моран
- Продюсер
Дебра
Хейуорд
- Продюсер
Элисон
Оуэн
- Продюсер
Дэниэл
Баттсек
- АКАктриса дубляжа
Анна
Кузьмина
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ФШАктёр дубляжа
Фёдор
Шувалов
- ДРХудожник
Джон
Рейд
- СКХудожница
Стефани
Колли
- ГДМонтажёр
Гари
Доллнер
- ХТОператор
Хьюберт
Тачкановски