Как снег на голову
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Как снег на голову

Как снег на голову (фильм, 1983) смотреть онлайн

8.41983, Un chien dans un jeu de quilles
Комедии89 мин18+
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Сюжет

Пьер Коэн, утонченный парижский психолог, отправляется на ферму своего брата в Бретань с целью оградить его от враждебно настроенных местных землевладельцев. Коэн решает, что спасти ферму можно, использовав одну из хитростей профессии - психологическую войну. В результате его усилий ситуация становится неуправляемой. Такого Коэн не мог предвидеть...

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.1 IMDb