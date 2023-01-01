Как снег на голову (фильм, 1983) смотреть онлайн

Сюжет

Пьер Коэн, утонченный парижский психолог, отправляется на ферму своего брата в Бретань с целью оградить его от враждебно настроенных местных землевладельцев. Коэн решает, что спасти ферму можно, использовав одну из хитростей профессии - психологическую войну. В результате его усилий ситуаци�я становится неуправляемой. Такого Коэн не мог предвидеть...



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