Как снег на голову (фильм, 1983) смотреть онлайн
8.41983, Un chien dans un jeu de quilles
Комедии89 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Пьер Коэн, утонченный парижский психолог, отправляется на ферму своего брата в Бретань с целью оградить его от враждебно настроенных местных землевладельцев. Коэн решает, что спасти ферму можно, использовав одну из хитростей профессии - психологическую войну. В результате его усилий ситуаци�я становится неуправляемой. Такого Коэн не мог предвидеть...
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.1 IMDb