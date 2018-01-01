Как отмыть миллион
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Как отмыть миллион

Как отмыть миллион (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.12018, La chute de l'empire américain
Драмы, Комедии122 мин16+

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Сюжет

Обладателю ученой степени по философии в капиталистическом мире сложно устроиться по профессии, поэтому Пьер-Поль служит курьером. Однажды он становится свидетелем ограбления, во время которого на него буквально сваливаются большие деньги. Решится ли честный интеллектуал присвоить их себе?

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.9 IMDb