Как отмыть миллион (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Обладателю ученой степени по философии в капиталистическом мире сложно устроиться по профессии, поэтому Пьер-Поль служит курьером. Однажды он становится свидетелем ограбления, во время которого на него буквально сваливаются большие деньги. Решится ли честный интеллектуал присвоить их себе?



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