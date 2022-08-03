Как один мужик двух генералов прокормил (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

Как один мужик двух генералов прокормил
Экранизация сказки Салтыкова-Щедрина о том, как два генерала и мужик чудом оказались на необитаемом острове, как мужик терпеливо ухаживал за ленивыми генералами, кормил их и одевал, сам довольствуясь крохами с их стола.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.5 IMDb