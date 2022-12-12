Каина
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Каина

Каина (фильм, 2020) смотреть онлайн

5.22020, CAINA
Драма85 мин18+

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О фильме

Недалекое будущее. Ксенофобка Кайна, задачей которой является поиск трупов, подбирает утонувших беженцев. Вскоре Кайне начинают мерещиться мёртвые, которые предупреждают её о предстоящей судьбе.

Страна
Италия
Жанр
Драма
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.8 IMDb