Wink
Фильмы
Кафе де Флор
Актёры и съёмочная группа фильма «Кафе де Флор»

Режиссёры

Жан-Марк Валле

Jean-Marc Vallée
Режиссёр

Актёры

Ванесса Паради

Vanessa Paradis
АктрисаJacqueline / Laurent's mother
Кевин Парент

Kevin Parent
Актёр
Элен Флоран

Hélène Florent
АктрисаCarole / Antoine's ex-wife
Эвелин Брошу

Evelyne Brochu
АктрисаRose / Antoine's girlfriend
Марен Герье

Marin Gerrier
Актёр
Элис Дюбуа

Alice Dubois
Актриса
Эвелин де ла Шенельер

Evelyne de la Chenelière
АктрисаAmélie / Carole's friend
Мишель Дюмон

Michel Dumont
АктёрJulien Godin
Линда Смит

Linda E. Smith
АктрисаLouise Godin (в титрах: Linda Smith)
Жоанни Корбей-Пише

Joanny Corbeil-Picher
Актриса

Сценаристы

Жан-Марк Валле

Jean-Marc Vallée
Сценарист

Продюсеры

Пьер Ивен

Pierre Even
Продюсер

Художники

Джей Лавин

Jeremy Lavigne
Художник
Люк Пурье

Luc Poirier
Художник

Монтажёры

Жан-Марк Валле

Jean-Marc Vallée
Монтажёр