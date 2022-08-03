Кафе де Флор (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Café de Flore
Драма, Мелодрама115 мин18+
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О фильме
Две жизненные истории, два времени и две любви, тесно переплетенные в этой картине. Первая - о матери-одиночке Жаклин и еe сыне с синдромом Дауна, произошедшая в Париже 1969 года. Вторая - об успешном ди-джее в современном Монреале, который обретает новую любовь, обрекая на страдания старую...
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Жан-Марк
Валле
- Актриса
Ванесса
Паради
- КПАктёр
Кевин
Парент
- ЭФАктриса
Элен
Флоран
- ЭБАктриса
Эвелин
Брошу
- МГАктёр
Марен
Герье
- ЭДАктриса
Элис
Дюбуа
- ЭдАктриса
Эвелин
де ла Шенельер
- МДАктёр
Мишель
Дюмон
- ЛСАктриса
Линда
Смит
- ЖКАктриса
Жоанни
Корбей-Пише
- Сценарист
Жан-Марк
Валле
- ПИПродюсер
Пьер
Ивен
- ДЛХудожник
Джей
Лавин
- ЛПХудожник
Люк
Пурье
- Монтажёр
Жан-Марк
Валле