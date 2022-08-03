Кафе де Флор
Wink
Фильмы
Кафе де Флор

Кафе де Флор (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Café de Flore
Драма, Мелодрама115 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Две жизненные истории, два времени и две любви, тесно переплетенные в этой картине. Первая - о матери-одиночке Жаклин и еe сыне с синдромом Дауна, произошедшая в Париже 1969 года. Вторая - об успешном ди-джее в современном Монреале, который обретает новую любовь, обрекая на страдания старую...

Страна
Канада, Франция
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb