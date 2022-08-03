Кадавр
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Кадавр

Кадавр (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.22018, The Possession of Hannah Grace
Ужасы, Детектив82 мин18+

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О фильме

Полицейская Меган вынуждена сменить работу после трагического случая с напарником. Она устраивается дежурить по ночам в морг, куда однажды привозят обезображенное тело девушки, погибшей во время обряда экзорцизма. Этот труп и это дежурство Меган запомнит надолго, если, конечно, выживет.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кадавр»