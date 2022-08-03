Кадавр (фильм, 2018) смотреть онлайн

Полицейская Меган вынуждена сменить работу после трагического случая с напарником. Она устраивается дежурить по ночам в морг, куда однажды привозят обезображенное тело девушки, погибшей во время обряда экзорцизма. Этот труп и это дежурство Меган запомнит надолго, если, конечно, выживет.

