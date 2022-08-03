Кадавр (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.22018, The Possession of Hannah Grace
Ужасы, Детектив82 мин18+
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О фильме
Полицейская Меган вынуждена сменить работу после трагического случая с напарником. Она устраивается дежурить по ночам в морг, куда однажды привозят обезображенное тело девушки, погибшей во время обряда экзорцизма. Этот труп и это дежурство Меган запомнит надолго, если, конечно, выживет.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДВРежиссёр
Дидерик
Ван Ружен
- Актриса
Шэй
Митчелл
- Актёр
Грэй
Дэймон
- КДАктриса
Кирби
Джонсон
- НТАктёр
Ник
Тун
- ЛХАктёр
Луис
Хертэм
- Актриса
Стана
Катик
- ММАктёр
Максимиллиан
МакНамара
- ДМАктёр
Джейкоб
Минг-Трент
- ДААктёр
Джеймс
А. Уотсон мл.
- МБАктриса
Марианн
Байяр
- БССценарист
Брайан
Сив
- ААПродюсер
Андреа
Аджемиан
- ГСПродюсер
Гленн
С. Гейнор
- Продюсер
Тодд
Гарнер
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АСАктриса дубляжа
Анастасия
Слепченко
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ЛХОператор
Леннерт
Хиллеге
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл