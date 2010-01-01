К чему-то прекрасному
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К чему-то прекрасному

К чему-то прекрасному (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Till det som är vackert
Драмы97 мин18+

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О фильме

Двадцатилетняя безработная Катарина живeт со своим другом в бедном пригороде Гeтеборга. Однажды в YouTube ей попадается фрагмент «Реквиема» Моцарта. И Катарина преображается, жизнь приобретает для неe смысл, ею овладевает жажда перемен.

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Страна
Швеция
Жанр
Драмы
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb