К чему-то прекрасному (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Till det som är vackert
Драмы97 мин18+
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О фильме
Двадцатилетняя безработная Катарина живeт со своим другом в бедном пригороде Гeтеборга. Однажды в YouTube ей попадается фрагмент «Реквиема» Моцарта. И Катарина преображается, жизнь приобретает для неe смысл, ею овладевает жажда перемен.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЛЛРежиссёр
Лиза
Лангсет
- Актриса
Алисия
Викандер
- СФАктёр
Самуэль
Фрёлер
- ЖБАктриса
Жозефин
Бауэр
- МВАктёр
Мартин
Вальстрём
- ХСАктриса
Хелен
Сёдерквист Хенрикссон
- КЛАктёр
Ким
Лэнц
- ФНАктёр
Фредерик
Нильссон
- ЭГАктриса
Элизабет
Гёранссон
- ИГАктриса
Ильва
Галлон
- АОАктриса
Анна
Острём
- ЛЛСценарист
Лиза
Лан�гсет
- ГКПродюсер
Гуннар
Карлссон
- ЛСХудожница
Лена
Селандер
- СПОператор
Симон
Прамстен