К-9: Собачья работа (фильм, 1989) смотреть онлайн
9.41989, K-9
Боевик, Комедия97 мин12+
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О фильме
Майкл Дули попал в беду: его пытается убить наркодилер за то, что тот все время вмешивается в бизнес. Друг полицейского дает ему собаку по имени Джерри Ли, специально натасканную на запах наркотиков. С помощью пса Майкл надеется поймать преступника и разоблачить его, но не так все просто.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- РДРежиссёр
Род
Дэниэл
- ДБАктёр
Джеймс
Белуши
- МХАктриса
Мел
Харрис
- КТАктёр
Кевин
Тай
- ЭОАктёр
Эд
О’Нил
- ДХАктёр
Джеймс
Хэнди
- ШХАктёр
Шерман
Ховард
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэвис
- КСАктёр
Коттер
Смит
- ДСАктёр
Джон
Снайдер
- СМСценарист
Скотт
Майерс
- ЧГПродюсер
Чарльз
Гордон
- ЛГПродюсер
Ларри
Гордон
- ЛЛПродюсер
Ллойд
Левин
- МРХудожница
Мария
Ребман Казо
- ЛФМонтажёр
Лоис
Фриман-Фокс
- ДСОператор
Дин
Семлер
- МГКомпозитор
Майлз
Гудман