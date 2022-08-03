Майкл Дули попал в беду: его пытается убить наркодилер за то, что тот все время вмешивается в бизнес. Друг полицейского дает ему собаку по имени Джерри Ли, специально натасканную на запах наркотиков. С помощью пса Майкл надеется поймать преступника и разоблачить его, но не так все просто.

