К-9: Собачья работа
Wink
Фильмы
К-9: Собачья работа

К-9: Собачья работа (фильм, 1989) смотреть онлайн

9.41989, K-9
Боевик, Комедия97 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Майкл Дули попал в беду: его пытается убить наркодилер за то, что тот все время вмешивается в бизнес. Друг полицейского дает ему собаку по имени Джерри Ли, специально натасканную на запах наркотиков. С помощью пса Майкл надеется поймать преступника и разоблачить его, но не так все просто.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «К-9: Собачья работа»