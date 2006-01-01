Joe Satriani - Satriani LIVE! (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Джо Сатриани исполняет простую и понятную музыку на гитаре, и концерт Satriani LIVE! тому подтверждение. На этом видео запечатлены кадры с живых выступлений гитариста во время тура Super Colossal в 2006 году, а также невероятный бонусный материал, записанный по всему миру.



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