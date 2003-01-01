Jethro Tull - Live at Montreux, 2003 (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Jethro Tull — одна из наиболее известных британских групп в мире, карьера которой началась в конце шестидесятых годов и продолжается по сей день. В 2003 году группа выступила на фестивале в Монтрe в первый (и пока единственный) раз. Концерт был поделен на две части, первая из которых была наполовину акустической, а во время второй использовались полностью электронные инструменты. Выступление имело грандиозный успех благодаря сочетанию новых песен, таких как Dot Com, Pavane и Budapest с культовыми хитами. В центре внимания, как всегда, Иэн Андерсон со своим мгновенно узнаваемым голосом и неподражаемым стилем игры на флейте в позиции на одной ноге.



Jethro Tull - Live at Montreux, 2003 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.