Избранный
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7.92016, Chosen
Драмы, Военные100 мин18+

Избранный (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сонсон – венгерский адвокат с еврейскими корнями. Когда на страну нападают нацисты, он старается оставаться в стороне, желая только, чтобы его вместе с беременной женой оставили в покое. Но немецкие захватчики в ключевой момент отказывают его супруге в помощи, и Сонсон в одночасье теряет семью. Следуя последнему желанию жены, он отправляется вызволять сестру из концентрационного лагеря в Польше. По пути он присоединяется к повстанческому движению, готовящему на лагерь атаку.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

5.3 IMDb