Избранный (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Сонсон – венгерский адвокат с еврейскими корнями. Когда на страну нападают нацисты, он старается оставаться в стороне, желая только, чтобы его вместе с беременной женой оставили в покое. Но немецкие захватчики в ключевой момент отказывают его супруге в помощи, и Сонсон в одночасье теряет семью. Следуя последнему желанию жены, он отправляется вызволять сестру из концентрационного лагеря в Польше. По пути он присоединяется к повстанческому движению, готовящему на лагерь атаку.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Драмы
Рейтинг
5.3 IMDb