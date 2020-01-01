Из-под земли (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Семья фермеров соглашается сотрудничать с компанией по добыче природного газа и сталкивается с непередаваемым ужасом из самых недр Земли. Аллегорический хоррор о природной мести.



После смерти деда семья Доланов не может решить, как сделать свою ферму прибыльной. Кэтрин постоянно ссорится со взрослым сыном Томом, а его тяжелый характер, в свою очередь, усложняет их отношения со сводной сестрой Кристиной. Соседи и близкие друзья Доланов, семья Ломак, тонут в счетах на медицинское обслуживание, а их бизнес оказывается на грани банкротства. Тогда Джордж Ломак, отец семейства, соглашается сдать свою землю в аренду компании, которая намеревается добывать здесь природный газ. Но с началом бурильных работ из недр вырывается страшное проклятие.



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