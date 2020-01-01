Из-под земли (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Семья фермеров соглашается сотрудничать с компанией по добыче природного газа и сталкивается с непередаваемым ужасом из самых недр Земли. Аллегорический хоррор о природной мести.
После смерти деда семья Доланов не может решить, как сделать свою ферму прибыльной. Кэтрин постоянно ссорится со взрослым сыном Томом, а его тяжелый характер, в свою очередь, усложняет их отношения со сводной сестрой Кристиной. Соседи и близкие друзья Доланов, семья Ломак, тонут в счетах на медицинское обслуживание, а их бизнес оказывается на грани банкротства. Тогда Джордж Ломак, отец семейства, соглашается сдать свою землю в аренду компании, которая намеревается добывать здесь природный газ. Но с началом бурильных работ из недр вырывается страшное проклятие.
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Информация
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Джон
С. Лайонс
- Актёр
Марк
Блукас
- ЭБАктриса
Эдриенн
Барбо
- ЭМАктриса
Элисон
Макэти
- БСАктриса
Брук
Сорнсон
- РМАктриса
Рэйчел
МакКеон
- МУАктриса
Моника
Уайч
- ПМАктёр
П.Дж.
Маршалл
- ЛВАктриса
Лорен
Валентайн
- ЧКАктёр
Чад
Конли
- БШАктёр
Бенжамин
Шилер
- ДССценарист
Джон
С. Лайонс
- Продюсер
Марк
Блукас
- ДСПродюсер
Джон
С. Лайонс
- ЭМПродюсер
Элисон
Макэти
- ДСМонтажёр
Джон
С. Лайонс