WinkФильмыИз Неаполя с любовьюАктёры и съёмочная группа фильма «Из Неаполя с любовью»
Актёры и съёмочная группа фильма «Из Неаполя с любовью»
Актёры
АктрисаDebora Iovine
Серена РоссиSerena Rossi
АктёрTommaso Orfei
Луиджи ЭспозитоLuigi Esposito
АктёрStefano Belli
Розарио МорраRosario Morra
АктёрCiro Iovine
Дженнаро ГуаццоGennaro Guazzo
АктрисаLudovica Mancini
Джорджиа АгатаGiorgia Agata
АктёрGiovanni Clementino
Джованни ЭспозитоGiovanni Esposito
АктёрZio Alfredo (в титрах: Gigi Attrice)
Луиджи АттричеLuigi Attrice
АктёрGenny Maresca
Дженнаро Ди БиасеGennaro Di Biase
АктёрQuagliarulo (в титрах: Giovanni Ferreri)
Джованни ФеррериGianni Ferreri
АктёрNonno Gaetano