Фильмы
Из Неаполя с любовью
Актёры и съёмочная группа фильма «Из Неаполя с любовью»

Режиссёры

Джанлука Ансанелли

Gianluca Ansanelli
Режиссёр

Актёры

Серена Росси

Serena Rossi
АктрисаDebora Iovine
Луиджи Эспозито

Luigi Esposito
АктёрTommaso Orfei
Розарио Морра

Rosario Morra
АктёрStefano Belli
Дженнаро Гуаццо

Gennaro Guazzo
АктёрCiro Iovine
Джорджиа Агата

Giorgia Agata
АктрисаLudovica Mancini
Джованни Эспозито

Giovanni Esposito
АктёрGiovanni Clementino
Луиджи Аттриче

Luigi Attrice
АктёрZio Alfredo (в титрах: Gigi Attrice)
Дженнаро Ди Биасе

Gennaro Di Biase
АктёрGenny Maresca
Джованни Феррери

Gianni Ferreri
АктёрQuagliarulo (в титрах: Giovanni Ferreri)
Сальваторе Мистиконе

Salvatore Misticone
АктёрNonno Gaetano

Сценаристы

Джанлука Ансанелли

Gianluca Ansanelli
Сценарист

Продюсеры

Алессандро Сьяни

Alessandro Siani
Продюсер

Операторы

Франческо Ди Джакомо

Francesco Di Giacomo
Оператор