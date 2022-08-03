Из Неаполя с любовью (фильм, 2016) смотреть онлайн

Из Неаполя с любовью
2016, Troppo napoletano
Комедия97 мин12+

Знаете, что такое настоящая неаполитанская семья? Это множество любящих тетушек, чудаковатых дядюшек и даже соседей, которые уже чувствуют себя своими. И один маленький Чиро на всех. Живется ему весело, вот только чрезмерная опека мамы и родственников — штука тяжелая. Школьный психолог Томмазо решает помочь Чиро, но неожиданно выясняет, что в переживаниях мальчика виновата совсем не большая итальянская семья, а… первая любовь. Они заключают соглашение: Томмазо поможет Чиро влюбить в себя одноклассницу, а в ответ Чиро поможет застенчивому психологу завоевать расположение своей матери, шикарной и недоступной Деборы.

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb