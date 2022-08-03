Из Неаполя с любовью (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Troppo napoletano
Комедия97 мин12+
О фильме
Знаете, что такое настоящая неаполитанская семья? Это множество любящих тетушек, чудаковатых дядюшек и даже соседей, которые уже чувствуют себя своими. И один маленький Чиро на всех. Живется ему весело, вот только чрезмерная опека мамы и родственников — штука тяжелая. Школьный психолог Томмазо решает помочь Чиро, но неожиданно выясняет, что в переживаниях мальчика виновата совсем не большая итальянская семья, а… первая любовь. Они заключают соглашение: Томмазо поможет Чиро влюбить в себя одноклассницу, а в ответ Чиро поможет застенчивому психологу завоевать расположение своей матери, шикарной и недоступной Деборы.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДАРежиссёр
Джанлука
Ансанелли
- СРАктриса
Серена
Росси
- ЛЭАктёр
Луиджи
Эспозито
- РМАктёр
Розарио
Морра
- ДГАктёр
Дженнаро
Гуаццо
- ДААктриса
Джорджиа
Агата
- ДЭАктёр
Джованни
Эспозито
- ЛААктёр
Луиджи
Аттриче
- ДДАктёр
Дженнаро
Ди Биасе
- ДФАктёр
Джованни
Феррери
- СМАктёр
Сальваторе
Мистиконе
- ДАСценарист
Джанлука
Ансанелли
- АСПродюсер
Алессандро
Сьяни
- ФДОператор
Франческо
Ди Джакомо