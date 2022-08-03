Сюжет мультфильма собрал многие известные сказки и рассказал о маленьком мальчике, которого всем известные гуси-лебеди унесли на небушко, туда, где сорока белобока кашу варит, деток кормит, да приговаривает: «Этому дала, этому дала, а тому не дала», не даст она кашу нашему Иванушке, потому что он не работал и не помогал сороке справляться с домашними делами.

