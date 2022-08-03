Иванушко (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно
8.61991, Иванушко
Мультфильм, Для самых маленьких8 мин0+
О фильме
Сюжет мультфильма собрал многие известные сказки и рассказал о маленьком мальчике, которого всем известные гуси-лебеди унесли на небушко, туда, где сорока белобока кашу варит, деток кормит, да приговаривает: «Этому дала, этому дала, а тому не дала», не даст она кашу нашему Иванушке, потому что он не работал и не помогал сороке справляться с домашними делами.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоFull HD
Время8 мин / 00:08
Рейтинг
5.2 КиноПоиск