Иваново счастье. Новые истории (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Альманах из пяти трогательных историй о разных Иванах в поисках счастья. Школьный учитель отстаивает городской парк. Московский врач, переехавший в свой родной город, устраивается в местную больницу. Воспитательница проникается судьбой мальчика-детдомовца. Мужчина спасает бездомных собак �от эвтаназии. Больной старик встречается с важным человеком на остановке, где не ходят автобусы. Все они стремятся изменить жизнь вокруг себя и создавать рукотворные чудеса.



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