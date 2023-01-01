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Итальянский для начинающих
Актёры и съёмочная группа фильма «Итальянский для начинающих»

Актёры и съёмочная группа фильма «Итальянский для начинающих»

Режиссёры

Лоне Шерфиг

Лоне Шерфиг

Lone Scherfig
Режиссёр

Актёры

Андерс В. Бертельсен

Андерс В. Бертельсен

Anders W. Berthelsen
АктёрAndreas
Анетт Стёвельбек

Анетт Стёвельбек

Anette Støvelbæk
АктрисаOlympia
Анн Элеонора Ёргенсен

Анн Элеонора Ёргенсен

Ann Eleonora Jørgensen
АктрисаKaren
Петер Ганцлер

Петер Ганцлер

Peter Gantzler
АктёрJørgen Mortensen
Ларс Колунд

Ларс Колунд

Lars Kaalund
АктёрHal-Finn
Сара Индрио Дженсен

Сара Индрио Дженсен

Sara Indrio Jensen
Актриса
Карен-Лиза Мюнстер

Карен-Лиза Мюнстер

Karen-Lise Mynster
АктрисаKirsten
Рикке Вёлк

Рикке Вёлк

Rikke Wölck
АктрисаLise
Эльзебет Стеентофт

Эльзебет Стеентофт

Elsebeth Steentoft
АктрисаKirketjener
Бент Мейдинг

Бент Мейдинг

Bent Mejding
Актёр

Сценаристы

Лоне Шерфиг

Лоне Шерфиг

Lone Scherfig
Сценарист
Мейв Бинчи

Мейв Бинчи

Maeve Binchy
Сценарист

Продюсеры

Иб Тардини

Иб Тардини

Ib Tardini
Продюсер
Карен Бентзон

Карен Бентзон

Karen Bentzon
Продюсер
Петер Ольбек Йенсен

Петер Ольбек Йенсен

Peter Aalbæk Jensen
Продюсер

Монтажёры

Герд Тьюр

Герд Тьюр

Gerd Tjur
Монтажёр

Операторы

Ёрген Йоханссон

Ёрген Йоханссон

Jørgen Johansson
Оператор