WinkФильмыИтальянский для начинающихАктёры и съёмочная группа фильма «Итальянский для начинающих»
Актёры и съёмочная группа фильма «Итальянский для начинающих»
Режиссёры
Актёры
АктёрAndreas
Андерс В. БертельсенAnders W. Berthelsen
АктрисаOlympia
Анетт СтёвельбекAnette Støvelbæk
АктрисаKaren
Анн Элеонора ЁргенсенAnn Eleonora Jørgensen
АктёрJørgen Mortensen
Петер ГанцлерPeter Gantzler
АктёрHal-Finn
Ларс КолундLars Kaalund
Актриса
Сара Индрио ДженсенSara Indrio Jensen
АктрисаKirsten
Карен-Лиза МюнстерKaren-Lise Mynster
АктрисаLise
Рикке ВёлкRikke Wölck
АктрисаKirketjener
Эльзебет СтеентофтElsebeth Steentoft
Актёр