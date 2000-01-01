Итальянский для начинающих (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Italiensk for begyndere
Драмы, Мелодрамы107 мин18+
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Сюжет
Главные герои — обычные люди, живущие в маленьком провинциальном датском городке: трое мужчин и три женщины, каждый со своими проблемами. Все они посещают курсы итальянского языка при местном муниципалитете — формально каждый по своей причине, фактически же эти курсы становится тем единств�енным, что даeт им возможность жить дальше. Но внезапно умирает их преподаватель, и курсы хотят закрыть…
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЛШРежиссёр
Лоне
Шерфиг
- АВАктёр
Андерс
В. Бертельсен
- АСАктриса
Анетт
Стёвельбек
- АЭАктриса
Анн
Элеонора Ёргенсен
- ПГАктёр
Петер
Ганцлер
- Актёр
Ларс
Колунд
- СИАктриса
Сара
Индрио Дженсен
- КМАктриса
Карен-Лиза
Мюнстер
- РВАктриса
Рикке
Вёлк
- ЭСАктриса
Эльзебет
Стеентофт
- БМАктёр
Бент
Мейдинг
- ЛШС�ценарист
Лоне
Шерфиг
- МБСценарист
Мейв
Бинчи
- ИТПродюсер
Иб
Тардини
- КБПродюсер
Карен
Бентзон
- ПОПродюсер
Петер
Ольбек Йенсен
- ГТМонтажёр
Герд
Тьюр
- ЁЙОператор
Ёрген
Йоханссон