Итальянский для начинающих (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Главные герои — обычные люди, живущие в маленьком провинциальном датском городке: трое мужчин и три женщины, каждый со своими проблемами. Все они посещают курсы итальянского языка при местном муниципалитете — формально каждый по своей причине, фактически же эти курсы становится тем единств�енным, что даeт им возможность жить дальше. Но внезапно умирает их преподаватель, и курсы хотят закрыть…



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