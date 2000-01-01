Итальянский для начинающих
Wink
Фильмы
Итальянский для начинающих

Итальянский для начинающих (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Italiensk for begyndere
Драмы, Мелодрамы107 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Главные герои — обычные люди, живущие в маленьком провинциальном датском городке: трое мужчин и три женщины, каждый со своими проблемами. Все они посещают курсы итальянского языка при местном муниципалитете — формально каждый по своей причине, фактически же эти курсы становится тем единственным, что даeт им возможность жить дальше. Но внезапно умирает их преподаватель, и курсы хотят закрыть…

Итальянский для начинающих смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Дания, Швеция
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Итальянский для начинающих»

Всё