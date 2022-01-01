Italian Best Shorts 7: Быть женщиной (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Семь пронзительных историй о проблемах современных женщин в обществе. Альманах итальянских коротких метров с Катрин Денев в одной из работ.



В каждой из семи короткометражек по-своему задается вопрос о том, что значит быть женщиной. Универсальная тема проступает в жизненных эпизодах героинь, которые сталкиваются с самыми разными проблемами. Балерина Эмма накануне переезда в другую страну узнает, что беременна, и боится рассказать об этом начальнице. Симона трудится на тяжелой работе, чтобы содержать троих детей и мужа, и мечтает подарить дочке дорогое платье на свадьбу. Молодая невеста из Албании, чтобы соблюсти традиции, должна доказать будущей свекрови, что сохранила девственность. Эти и другие истории собираются в рассказ одновременно и о жизнестойкости, и о хрупкости женщин.



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