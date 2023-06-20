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История Одри Хепберн (фильм, 2000) смотреть онлайн
О фильме
Жизнь и судьба одной из самых восхитительных красавиц и ярчайших звезд мирового кино. Рассказ о превращении юной прекрасной девушки с ослепительной улыбкой в одну из самых обожаемых актрис Голливуда и мечту любого модельера. Каждое изменение в ее прическе копировали миллионы женщин.
А самые знаменитые фильмы Одри: «Римские каникулы» с Грегори Пеком (за этот фильм она получила «Оскар»), «Сабрина» с Хамфри Богартом, «Смешное лицо» с Фредом Астером, «Моя прекрасная леди» с Рексом Харрисоном и «Завтрак у Тиффани» (ее самая «звездная роль») вошли в сокровищницу кино ХХ века. Детство в Голландии во время нацистской оккупации; стремительный взлет к славе сначала на Бродвее, а затем и в Голливуде; непростая супружеская жизнь с Мелом Феррером, роковой роман с Уильямом Холденом...
Рейтинг
- СРРежиссёр
Стивен
Робмен
- Актриса
Дженнифер
Лав Хьюитт
- ФФАктриса
Фрэнсис
Фишер
- КДАктёр
Кир
Дуллеа
- ГМАктёр
Гэбриел
Махт
- ПДАктёр
Питер
Джиллз
- ЭРАктриса
Эмми
Россам
- ЭМАктёр
Эрик
Маккормак
- ШКАктриса
Шона
Кофоуд
- МДАктёр
Майкл
Дж. Бёрг
- СААктёр
Стефан
Арчамбо
- МНСценарист
Марша
Норман
- КХПродюсер
Кэй
Хоффман
- РГПродюсер
Роберт
Гринуолд
- Продюсер
Дженнифер
Лав Хьюитт
- СРПродюсер
Стивен
Робмен
- РЭХудожница
Рени
Эйприл