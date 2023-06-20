Жизнь и судьба одной из самых восхитительных красавиц и ярчайших звезд мирового кино. Рассказ о превращении юной прекрасной девушки с ослепительной улыбкой в одну из самых обожаемых актрис Голливуда и мечту любого модельера. Каждое изменение в ее прическе копировали миллионы женщин.



А самые знаменитые фильмы Одри: «Римские каникулы» с Грегори Пеком (за этот фильм она получила «Оскар»), «Сабрина» с Хамфри Богартом, «Смешное лицо» с Фредом Астером, «Моя прекрасная леди» с Рексом Харрисоном и «Завтрак у Тиффани» (ее самая «звездная роль») вошли в сокровищницу кино ХХ века. Детство в Голландии во время нацистской оккупации; стремительный взлет к славе сначала на Бродвее, а затем и в Голливуде; непростая супружеская жизнь с Мелом Феррером, роковой роман с Уильямом Холденом...

