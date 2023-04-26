История одного ограбления
Wink
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История одного ограбления
7.52021, Ostaggi
Триллер, Комедия89 мин18+
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История одного ограбления (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Итальянская авантюрная комедия о непутевом грабителе банка, у которого завязываются почти приятельские отношения со своими заложниками. Потеряв всякую надежду наладить свою жизнь и карьеру, бизнесмен Марко решается на отчаянный шаг — ограбление банка. От полиции он прячется в кафе неподалеку, взяв в заложники посетителей и работника. Среди них — самые разные люди. Амбра, бывшая медсестра, ставшая секс-работницей, совсем не боится Марко, несмотря на то что он вооружен. Пекарь Ремо — эгоист и расист, постоянно спорит со своим похитителем. Пожилая женщина Регина страдает от болезни сердца. А нелегальный иммигрант Набиль не хочет привлекать внимание полиции. Теперь дело за малым — договориться с комиссаром и судебной психиаторшей, которым получено разобраться в ситуации и предотвратить кровопролитие.

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Триллер
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.4 IMDb