История одного ограбления (фильм, 2021) смотреть онлайн

Итальянская авантюрная комедия о непутевом грабителе банка, у которого завязываются почти приятельские отношения со своими заложниками. Потеряв всякую надежду наладить свою жизнь и карьеру, бизнесмен Марко решается на отчаянный шаг — ограбление банка. От полиции он прячется в кафе неподалеку, взяв в заложники посетителей и работника. Среди них — самые разные люди. Амбра, бывшая медсестра, ставшая секс-работницей, совсем не боится Марко, несмотря на то что он вооружен. Пекарь Ремо — эгоист и расист, постоянно спорит со своим похитителем. Пожилая женщина Регина страдает от болезни сердца. А нелегальный иммигрант Набиль не хочет привлекать внимание полиции. Теперь дело за малым — договориться с комиссаром и судебной психиаторшей, которым получено разобраться в ситуации и предотвратить кровопролитие.

