История одного ограбления (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Итальянская авантюрная комедия о непутевом грабителе банка, у которого завязываются почти приятельские отношения со своими заложниками. Потеряв всякую надежду наладить свою жизнь и карьеру, бизнесмен Марко решается на отчаянный шаг — ограбление банка. От полиции он прячется в кафе неподалеку, взяв в заложники посетителей и работника. Среди них — самые разные люди. Амбра, бывшая медсестра, ставшая секс-работницей, совсем не боится Марко, несмотря на то что он вооружен. Пекарь Ремо — эгоист и расист, постоянно спорит со своим похитителем. Пожилая женщина Регина страдает от болезни сердца. А нелегальный иммигрант Набиль не хочет привлекать внимание полиции. Теперь дело за малым — договориться с комиссаром и судебной психиаторшей, которым получено разобраться в ситуации и предотвратить кровопролитие.
Рейтинг
- ЭИРежиссёр
Элеонора
Ивоне
- ДТАктёр
Джанмарко
Тоньяцци
- ВИАктриса
Ванесса
Инконтрада
- ЭКАктриса
Элена
Котта
- Актёр
Франческо
Паннофино
- ЙБАктёр
Йонис
Башир
- ЭИАктриса
Элеонора
Ивоне
- АААктёр
Алессандро
Абер
- ЧБАктёр
Чезаре
Боччи
- АВАктриса
Андреа
Виола Тоньяцци
- ФМАктриса
Феличите
Мбезеле
- ЭИСценарист
Элеонора
Ивоне
- АЛСценарист
Анджело
Лонгони
- МБМонтажёр
Мауро
Бонанни