История кино: новое поколение (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Полнометражный сиквел мини-сериала «История кино: Одиссея» – на этот раз о неочевидных связях и трендах киноиндустрии в XXI веке. Лауреат Каннского кинофестиваля Марк Казинс продолжает изучать кино во всех его проявлениях, на этот раз обращаясь к произведениям современных авторов, чтобы понять, как они расширяют киноязык и какими темами интересуются прежде всего. Он сравнивает «Джокера» и «Холодное сердце», рассуждает о технических инновациях и проводит параллели между современными блокбастерами и классическими фильмами.



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