История Гражданской войны (фильм, 1922) смотреть онлайн

Сюжет

Считавшаяся утерянной документальная картина легендарного режиссера Дзиги Вертова («Человек с киноаппаратом»), запечатлевшая реальные события разрушительного конфликта 1918 — 1922 гг. Противостояние Красной и Белой армии, показанное при помощи кадров хроники, снятой в разное время в разных уголках страны. За боевыми действиями следуют хаос, пожары и голод, война проникает повсюду, а среди кадров нет ни одного постановочного. На экране появляются известные военные и политические деятели того времени, в числе которых Лев Троцкий, Григорий Зиновьев и Михаил Тухачевский. Восстановленная историком кино Николаем Изволовым лента позволяет взглянуть на давние события так, как до этого еще не представлялось возможным.



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