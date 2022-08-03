Испепеляющая страсть
Wink
Фильмы
Испепеляющая страсть

Испепеляющая страсть (фильм, 1948) смотреть онлайн

1948, Aag
Мюзикл, Мелодрама126 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Кевал Кханна — сын адвоката Кханна противиться желанию отца продолжить семейную традицию и стать юристом. Его мечта — театр! Экзамены на адвоката успешно провалены и в гневе отец выгоняет Кевала из дома, но тот не унывает.

Страна
Индия
Жанр
Мюзикл, Мелодрама
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

6.9 IMDb