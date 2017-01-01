Исолани
Wink
Фильмы
Исолани
7.02017, Isolani
Драмы, Криминал102 мин18+

Исолани (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Став свидетельницей убийства, молодая мать-одиночка вынуждена выступить в суде в качестве свидетеля. Находясь под угрозой со всех сторон, она должна сделать все возможное, чтобы защитить своего сына.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Исолани»

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