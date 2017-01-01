Исолани (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Став свидетельницей убийства, молодая мать-одиночка вынуждена выступить в суде в качестве свидетеля. Находясь под угрозой со всех сторон, она должна сделать все возможное, чтобы защитить своего сына.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКриминал, Драмы
Рейтинг
7.0 IMDb
- РПРежиссёр
Р.
Пол Уилсон
- КМАктриса
Кейт
МакЛафлин
- КЭАктриса
Катриона
Эванс
- ДСАктёр
Джим
Суини
- ДКАктёр
Джанни
Капальди
- АЯАктёр
Атта
Якуб
- ПКАктёр
Пол
Комри
- ИУАктёр
Иэн
Уотт
- ДГАктёр
Дерек
Гомес
- ТДАктриса
Татьяна
Дафри
- СДАктриса
Суонсон
Донна
- АКАктёр
Али
Кук
- НЧАктёр
Неб
Чупин
- ДБАктриса
Дайан
Брукс Уэбстер
- РПСценарист
Р.
Пол Уилсон
- ЛХПродюсер
Лиза
Хэйг
- РППродюсер
Р.
Пол Уилсон
- РПМонтажёр
Р.
Пол Уилсон
- АСОператор
Алан
С. МакЛафлин