Искусство украсть
Актёры и съёмочная группа фильма «Искусство украсть»

Режиссёры

Джонатан Собол

Jonathan Sobol
Режиссёр

Актёры

Курт Рассел

Kurt Russell
АктёрCrunch Calhoun
Джей Барушель

Jay Baruchel
АктёрFrancie Tobin
Мэтт Диллон

Matt Dillon
АктёрNicky Calhoun
Крис Диамантополос

Chris Diamantopoulos
АктёрGuy de Cornet
Кеннет Уэлш

Kenneth Welsh
Актёр'Uncle' Paddy MacCarthy
Джейсон Джонс

Jason Jones
АктёрInterpol Agent Bick
Теренс Стэмп

Terence Stamp
АктёрSamuel Winter
Кэтрин Уинник

Katheryn Winnick
АктрисаLola
Девон Бостик

Devon Bostick
АктёрPonch
Эль Даунс

Elle Downs
АктрисаFemale Border Guard
Стивен Макхэтти

Stephen McHattie
Актёр

Сценаристы

Джонатан Собол

Jonathan Sobol
Сценарист

Продюсеры

Николас Табаррок

Nicholas Tabarrok
Продюсер
Марек Посивал

Marek Posival
Продюсер
Джефф Сэкман

Jeff Sackman
Продюсер

Художники

Питер Эмминк

Peter Emmink
Художник
Брендан Смит

Brendan Smith
Художник