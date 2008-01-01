Искусство путешествовать (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.62008, The Art of Travel
Драмы, Приключения96 мин18+
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Сюжет
Настоящий путешественник не идeт по проторенному пути, он прокладывает себе дорогу самостоятельно. Главный герой фильма — Коннор Лейн — круто изменяет ход своей жизни, неожиданно для своих близких отправившись в путешествие по Центральной Америке.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыПриключения, Драмы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- КМАктёр
Кристофер
Мастерсон
- ББАктриса
Брук
Бёрнс
- ДМАктёр
Джонни
Месснер
- ДДАктёр
Джеймс
Дювал
- ДМАктёр
Джэйк
Максворфи
- ШОАктёр
Шалим
Ортис
- АЛАктриса
Анжелика
Либера
- БФАктриса
Бижу
Филлипс
- Актёр
Эрни
Лайвли
- Актриса
Мария
Кончита Алонсо
- БЛСценарист
Брайан
ЛаБелль
- ЭДПродюсер
Эмир
Дж. Грасиано
- БЛПродюсер
Брайан
ЛаБелль
- КМПродюсер
Кристофер
Мастерсон
- ЛДОператор
Лосон
Деминг
- СБКомпозитор
Стив
Бартек