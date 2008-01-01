Искусство путешествовать
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Искусство путешествовать

Искусство путешествовать (фильм, 2008) смотреть онлайн

7.62008, The Art of Travel
Драмы, Приключения96 мин18+

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Сюжет

Настоящий путешественник не идeт по проторенному пути, он прокладывает себе дорогу самостоятельно. Главный герой фильма — Коннор Лейн — круто изменяет ход своей жизни, неожиданно для своих близких отправившись в путешествие по Центральной Америке.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Приключения, Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Искусство путешествовать»

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