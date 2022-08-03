Искусство обмана (фильм, 2019) смотреть онлайн
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О фильме
Криминальная драма «Искусство обмана» — фильм об искусном воре, который слишком поздно решает завязать.
Иван специализируется на кражах картин и скульптур из домов богатеев Лос-Анджелеса: он знает, как устроены системы безопасности, и умеет исчезать, не оставляя следов. На самом деле это не свободный выбор — мужчина много лет отрабатывает старый долг отца перед криминальным босcом Димитри и понимает, что каждый новый «последний» заказ только сильнее затягивает петлю на его шее. Все меняется, когда Иван знакомится с Элиз — актрисой, погрязшей в долгах. Между ними возникает притяжение, и вскоре тандем решает провернуть крупное дельце, которое поможет разом освободить обоих от обязательств.
Смотреть «Искусство обмана» 2019 года наверняка будет интересно ценителям стильных, не слишком мрачных криминальных историй. Здесь вы найдете и изящно спланированное ограбление, и романтическую линию, и актерский дуэт Тео Джеймса и Эмили Ратаковски.
Рейтинг
- МАРежиссёр
Мэтт
Аселтон
- Актёр
Тео
Джеймс
- ЭРАктриса
Эмили
Ратаковски
- ФМАктёр
Фред
Меламед
- ЭМАктёр
Эбон
Мосс-Бакрак
- ИУАктёр
Исайя
Уитлок мл.
- ЭХАктёр
Эван
Хэндлер
- ДГАктёр
Джон
Гэйтинс
- ФААктриса
Фернанда
Андраде
- КПАктёр
Кит
Пауэлл
- ПЮАктёр
Пол
Юревич
- МАСценарист
Мэтт
Аселтон
- АНСценарист
Адам
Нагата
- МАПродюсер
Мэтт
Аселтон
- Продюсер
Наоми
Деспрес
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- ДВАктёр дубляжа
Дмитрий
Викулов
- МКАктёр дубляжа
Максим
Кондратюк
- ДСХудожник
Дэвид
С. Бридсон
- НОХудожница
Натали
О’Брайэн
- СБКомпозитор
Соня
Белоусова