Wink
Фильмы
Искусство любить
Актёры и съёмочная группа фильма «Искусство любить»

Актёры и съёмочная группа фильма «Искусство любить»

Режиссёры

Эмманюэль Муре

Эмманюэль Муре

Emmanuel Mouret
Режиссёр

Актёры

Эмманюэль Муре

Эмманюэль Муре

Emmanuel Mouret
АктёрLouis
Паскаль Арбийо

Паскаль Арбийо

Pascale Arbillot
АктрисаZoé
Ариан Аскарид

Ариан Аскарид

Ariane Ascaride
АктрисаEmmanuelle
Фредерик Бель

Фредерик Бель

Frédérique Bel
АктрисаLa voisine d'Achille
Франсуа Клюзе

Франсуа Клюзе

François Cluzet
АктёрAchille
Жюли Депардье

Жюли Депардье

Julie Depardieu
АктрисаIsabelle
Жюдит Годреш

Жюдит Годреш

Judith Godrèche
АктрисаAmélie
Луи-До де Ланкесэ

Луи-До де Ланкесэ

Louis-Do de Lencquesaing
АктёрLudovic
Филипп Маньян

Филипп Маньян

Philippe Magnan
Актёр
Станислас Мерхар

Станислас Мерхар

Stanislas Merhar
АктёрLaurent

Сценаристы

Эмманюэль Муре

Эмманюэль Муре

Emmanuel Mouret
Сценарист

Продюсеры

Жорж Берманн

Жорж Берманн

Georges Bermann
Продюсер
Фридерик Нидермайер

Фридерик Нидермайер

Frédéric Niedermayer
Продюсер

Художники

Карин Сарфати

Карин Сарфати

Carine Sarfati
Художница

Монтажёры

Марсаль Саломон

Марсаль Саломон

Martial Salomon
Монтажёр