WinkФильмыИскусство любитьАктёры и съёмочная группа фильма «Искусство любить»
Актёры и съёмочная группа фильма «Искусство любить»
Актёры
АктёрLouis
Эмманюэль МуреEmmanuel Mouret
АктрисаZoé
Паскаль АрбийоPascale Arbillot
АктрисаEmmanuelle
Ариан АскаридAriane Ascaride
АктрисаLa voisine d'Achille
Фредерик БельFrédérique Bel
АктёрAchille
Франсуа КлюзеFrançois Cluzet
АктрисаIsabelle
Жюли ДепардьеJulie Depardieu
АктрисаAmélie
Жюдит ГодрешJudith Godrèche
АктёрLudovic
Луи-До де ЛанкесэLouis-Do de Lencquesaing
Актёр
Филипп МаньянPhilippe Magnan
АктёрLaurent