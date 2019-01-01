Искусные любовники (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Позитивная романтическая комедия о молодых людях и их сложных романтических приключениях. Стендап-комик Найл встречается с Лили, работающей су-шефом в ресторане. Ей не нравится, что Найл требует сл�ишком много внимания, и вообще больше интересен его сосед по квартире — блогер Джош, как раз проходящий через сложный период разрыва отношений. Его сестра Эмми, помешанная на старомодных пленочных камерах, готовится к свадьбе, но не может отделаться от сомнений. Понаблюдать за причудливым сплетением их судеб можно в фильме «Искусные любовники», посмотрев его онлайн на Wink.



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