Искра (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Простой парень Арджун покидает родину и отправляется в Германию, опасаясь преследования не родине. В Европе Арджун встречается со своей студенческой любовью, теперь выясняется, что чувства взаимны. Но на пути к счастью встает новая проблема: политик Рагхав.



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