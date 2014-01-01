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Искра

Искра (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Spark
Боевики, Индийские139 мин12+

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Сюжет

Простой парень Арджун покидает родину и отправляется в Германию, опасаясь преследования не родине. В Европе Арджун встречается со своей студенческой любовью, теперь выясняется, что чувства взаимны. Но на пути к счастью встает новая проблема: политик Рагхав.

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Информация

Страна
Индия
Качество
SD
Жанры
Индийские, Боевики

Рейтинг

5.8 IMDb