Искра (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Spark
Боевики, Индийские139 мин12+
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Сюжет
Простой парень Арджун покидает родину и отправляется в Германию, опасаясь преследования не родине. В Европе Арджун встречается со своей студенческой любовью, теперь выясняется, что чувства взаимны. Но на пути к счастью встает новая проблема: политик Рагхав.
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Информация
Рейтинг
5.8 IMDb
- ВКРежиссёр
Винод
Кумар Сингх
- РААктриса
Рати
Агнихотри
- РАктёр
Ранджит
- РДАктёр
Раджниш
Дуггал
- МДАктёр
Манодж
Джоши
- СМАктёр
Санджай
Мишра
- ГНАктёр
Говинд
Намдео
- РРАктёр
Рохит
Радж
- АРАктёр
Ашутош
Рана
- ДШАктриса
Дэйзи
Шах
- ВКСценарист
Винод
Кумар Сингх
- ВКПродюсер
Винод
Кумар Сингх
- НАКомпозитор
Нитин
Арора
- ЛПКомпозитор
Лалит
Пандит
- МШКомпозитор
Монти
Шарма