Фильмы
Искатели счастья
Актёры и съёмочная группа фильма «Искатели счастья»

Актёры и съёмочная группа фильма «Искатели счастья»

Режиссёры

Владимир Корш-Саблин

Режиссёр

Актёры

Вениамин Зускин

АктёрПиня
Мария Блюменталь-Тамарина

АктрисаДвойра
Л.А. Шмидт

АктрисаРоза
Александр Карев

АктёрНатан
Л.М. Таиц

АктрисаБася
Иона Бий-Бродский

АктёрШлема
Борис Жуковский

Актёротец Корнея
Эмиль Галь

Актёр
Александр Мельников

Актёр
Сергей Яров

АктёрКорней

Сценаристы

Григорий Кобец

Сценарист

Композиторы

Исаак Дунаевский

Композитор