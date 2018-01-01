Wink
Искатели могил 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Искатели могил 2»

Режиссёры

Джон Поликуин

John Poliquin
Режиссёр

Актёры

Ричард Хэрмон

Richard Harmon
АктёрAlex Wright
Лиэнн Лэпп

Leanne Lapp
АктрисаJennifer Parker
Шон Роджерсон

Sean Rogerson
АктёрSean Rogerson (Lance Preston)
Дилан Плэйфейр

Dylan Playfair
АктёрTrevor Thompson
Стефани Беннетт

Stephanie Bennett
АктрисаTessa Hamill
Хоуи Лай

Howie Lai
АктёрJared Lee
Шон Тайсон

Sean Tyson
АктёрHospital Security Guard
Бен Уилкинсон

Benjamin Wilkinson
АктёрJerry Hartfield (в титрах: Ben Wilkinson)
Артур Корбер

Arthur Corber
АктёрDr. Friedkin
Бренда МакДональд

Brenda McDonald
Актриса

Сценаристы

Братья Вишес

The Vicious Brothers
Сценарист
Стюарт Ортиз

Stuart Ortiz
Сценарист
Колин Минихан

Colin Minihan
Сценарист

Художники

Натали Саймон

Natalie Simon
Художница