Искатели могил 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.62013, Grave Encounters 2
Ужасы, Детектив94 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Студент киношколы и начинающий режиссeр Алекс одержим фильмами ужасов, особенно нашумевшим хоррором «Искатели могил». Пытаясь найти хоть одного из актeров этого фильма живым, парень приходит к мысли, что всe, показанное там - правда. Вскоре Алекс начинает получать сообщения от анонима с ником Death Awaits, в том числе, якобы, невошедшие в «Искатели могил» сцены, и, определив местоположение отправителя, уговаривает друзей-студентов отправиться на местность и снять документальный фильм.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДПРежиссёр
Джон
Поликуин
- РХАктёр
Ричард
Хэрмон
- ЛЛАктриса
Лиэнн
Лэпп
- ШРАктёр
Шон
Роджерсон
- ДПАктёр
Дилан
Плэйфейр
- СБАктриса
Стефани
Беннетт
- ХЛАктёр
Хоуи
Лай
- ШТАктёр
Шон
Тайсон
- БУАктёр
Бен
Уилкинсон
- АКАктёр
Артур
Корбер
- БМАктриса
Бренда
МакДональд
- БВСценарист
Братья
Вишес
- СОСценарист
Стюарт
Ортиз
- КМСценарист
Колин
Минихан
- НСХудожница
Натали
Саймон