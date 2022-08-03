Искатели могил 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн

Студент киношколы и начинающий режиссeр Алекс одержим фильмами ужасов, особенно нашумевшим хоррором «Искатели могил». Пытаясь найти хоть одного из актeров этого фильма живым, парень приходит к мысли, что всe, показанное там - правда. Вскоре Алекс начинает получать сообщения от анонима с ником Death Awaits, в том числе, якобы, невошедшие в «Искатели могил» сцены, и, определив местоположение отправителя, уговаривает друзей-студентов отправиться на местность и снять документальный фильм.

