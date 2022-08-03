Ишь ты, масленица (фильм, 1985) смотреть онлайн
1985, Ишь ты, масленица
Мультфильм, Семейный7 мин6+
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О фильме
Поучительная история о жадности и находчивости. Мальчик отправляется в усадьбу помещика за горшком масла, который тот отобрал у его деда с бабкой. Путем хитрости и обмана он получает желаемое, а жадный помещик в конечном итоге остается ни с чем и крайне униженным.
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Мультфильм, Короткометражка
КачествоSD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb