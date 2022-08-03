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Ишь ты, масленица

Ишь ты, масленица (фильм, 1985) смотреть онлайн

1985, Ишь ты, масленица
Мультфильм, Семейный7 мин6+

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О фильме

Поучительная история о жадности и находчивости. Мальчик отправляется в усадьбу помещика за горшком масла, который тот отобрал у его деда с бабкой. Путем хитрости и обмана он получает желаемое, а жадный помещик в конечном итоге остается ни с чем и крайне униженным.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Мультфильм, Короткометражка
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb