Поучительная история о жадности и находчивости. Мальчик отправляется в усадьбу помещика за горшком масла, который тот отобрал у его деда с бабкой. Путем хитрости и обмана он получает желаемое, а жадный помещик в конечном итоге остается ни с чем и крайне униженным.

