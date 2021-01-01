Исчезнувший (фильм, 2021) смотреть онлайн
2021, My Son
Триллеры, Драмы18+
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Сюжет
Во время очередной командировки Эдмонд узнает, что в детском лагере пропал его семилетний сын. Версий у следствия много, но зацепок нет совсем. Когда детектива, который связывает исчезновение ребенка с профессиональной деятельностью Эдмонда, отстраняют от дела, отец сам пускается на поиски.
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Информация
Рейтинг
- ККРежиссёр
Кристиан
Карион
- Актёр
Том
Каллен
- Актриса
Клэр
Фой
- ОУАктёр
Оуэн
Уайтлоу
- ММАктёр
Майкл
Морлэнд
- РСАктриса
Розалинд
Сидни
- РДАктёр
Роберт
Джек
- ПРАктёр
Пол
Рэттрэй
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- ГЛАктёр
Гари
Льюис
- ТФАктёр
Тони
Фрутин
- ЛИСценарист
Лор
Иррманн
- ККСценарист
Кристиан
Карион
- ККПродюсер
Кристиан
Карион
- Продюсер
Марк
Бутан
- КМХудожница
Кэрол
Миллер