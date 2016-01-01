Исчезнувшие (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Приключенческая драма о постапокалиптическом мире, в котором подростки остаются один на один с новой опасной реальностью. Человечество погружается в хаос и панику, когда по всему миру внезапно начинают исчезать взрослые люди. Пятнадцатилетняя Гэбби и ее младшая сестра Клэр решают раскрыть эту загадку, а в поисках ответов девушкам помогают подростки Джош и Флинн. Четверым друзьям придется быстро повзрослеть, чтобы справиться с невероятной правдой, которая навсегда изменит их жизни. Смогут ли дети выжить в мире, охваченном страхом и паникой, узнаете в захватывающей американской сай-фай драме «Исчезнувшие» 2016 года. Фильм можно смотреть онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink прямо сейчас!



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