Исчезающий (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодая таксистка оказывается в опасности, взяв таинственного пассажира с полной сумкой денег. Напряженный триллер с непредсказуемым сюжетом. Архитектор Элисон остается без работы и вынуждена подрабатывать водителем такси. Однажды поздним вечером она принимает очередной заказ от мужчины с приятной внешностью, однако в машину садится совсем другой пассажир. В процессе разговора Элисон узнает, что Майк как-то связан с криминалом. Ее страх усиливается, когда она обнаруживает в его сумке пистолет, окровавленные драгоценности и кучу денег. В панике девушка сбивает пешехода и пытается позвонить в полицию, но Майк запрещает ей это делать, обещая помочь избавиться от тела. Чем закончится опасная поездка, узнаете в увлекательном триллере «Исчезающий» — фильм 2020 года смотреть онлайн можно на Wink уже сейчас!



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