Инволюция (фильм, 2018) смотреть онлайн

Русско-немецкая сайфай-мелодрама. Земля восстает против человечества, обращая ход истории вспять. Люди возвращаются к своему первобытному состоянию, превращаясь в агрессивных самцов и самок. На этом фоне зарождается чистая любовь скромного Хемминга и прекрасной Лив.

