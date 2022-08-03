Инволюция
Wink
Фильмы
Инволюция

Инволюция (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Involution
Триллер, Фантастика82 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Русско-немецкая сайфай-мелодрама. Земля восстает против человечества, обращая ход истории вспять. Люди возвращаются к своему первобытному состоянию, превращаясь в агрессивных самцов и самок. На этом фоне зарождается чистая любовь скромного Хемминга и прекрасной Лив.

Страна
Германия, Россия
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.3 IMDb