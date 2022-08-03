Инволюция (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Involution
Триллер, Фантастика82 мин18+
О фильме
Русско-немецкая сайфай-мелодрама. Земля восстает против человечества, обращая ход истории вспять. Люди возвращаются к своему первобытному состоянию, превращаясь в агрессивных самцов и самок. На этом фоне зарождается чистая любовь скромного Хемминга и прекрасной Лив.
СтранаГермания, Россия
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
3.3 IMDb
- ПХРежиссёр
Павел
Хвалеев
- АКАктриса
Алёна
Константинова
- РМАктёр
Раян
Мэссон
- ДХАктёр
Дэннис
Хёрли
- АДАктёр
Адам
Джианун
- МЛАктёр
Мерлин
Леонхардт
- КМАктёр
Карстен
Майэлки
- Актриса
Марина
Зудина
- КСАктёр
Константин
Самоуков
- ГБАктёр
Глеб
Бочков
- ВБСценарист
Владимир
Бурцев
- АКСценарист
Анна
Кузьминых
- ОФПродюсер
Ольга
Фещенко
- МПХудожница
Мария
Пушкова
- ПХОператор
Павел
Хвалеев
- АКОператор
Андрей
Кашурин