Инцидент (фильм, 2014) смотреть онлайн
5.72014, El incidente
Фантастика, Триллер96 мин18+
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О фильме
По дороге к морю семья многократно проезжает один и тот же дорожный указатель. Случайные предметы материализуются там, где их только что не было. Люди, застрявшие в пространственных петлях, по-разному справляются с ужасом осознания, что реальность сломалась. Отправной точкой этого страшного парадокса стал загадочный взрыв, на разгадку тайны которого у героев есть вся оставшаяся жизнь.
СтранаМексика
ЖанрФантастика, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- РМАктёр
Рауль
Мендес
- МБАктриса
Магда
Брюгенгхайм
- УБАктёр
Умберто
Бусто
- ЭТАктёр
Эрик
Тринидад Камачо
- СМАктёр
Сантьяго
Мендоза Кортес
- АЛАктёр
Адриан
Ладрон де Гевара
- ЭМАктёр
Энрике
Мендоса
- ЭМАктёр
Эрнан
Мендоса
- ЭМАктёр
Эктор
Мендоса
- ПМАктриса
Полина
Монтемайор
- АКПродюсер
Андреа
Кирос
- САПродюсер
Саломон
Аскенази
- ИЧПродюсер
Исаак
Черем
- САМонтажёр
Саломон
Аскенази