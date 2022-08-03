По дороге к морю семья многократно проезжает один и тот же дорожный указатель. Случайные предметы материализуются там, где их только что не было. Люди, застрявшие в пространственных петлях, по-разному справляются с ужасом осознания, что реальность сломалась. Отправной точкой этого страшного парадокса стал загадочный взрыв, на разгадку тайны которого у героев есть вся оставшаяся жизнь.

