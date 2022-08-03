Интервью с Джорджем Мартином (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.12017, Интервью с Джорджем Мартином
Документальный30 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Какому великому дому служил бы Джордж Мартин, живи он в Вестеросе? Какое самое важное слово в цикле книг «Песнь Льда и Огня»? И какой будет литература будущего? Ответы — в эксклюзивном интервью для Amediateka и Esquire на фестивале в Санкт-Петербурге во время его визита в Россию. Смотрите фильм «Интервью с Джорджем Мартином» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
Время30 мин / 00:30
Рейтинг
7.9 КиноПоиск