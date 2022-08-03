Интервью с Джорджем Мартином
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Интервью с Джорджем Мартином

Интервью с Джорджем Мартином (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.12017, Интервью с Джорджем Мартином
Документальный30 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Какому великому дому служил бы Джордж Мартин, живи он в Вестеросе? Какое самое важное слово в цикле книг «Песнь Льда и Огня»? И какой будет литература будущего? Ответы — в эксклюзивном интервью для Amediateka и Esquire на фестивале в Санкт-Петербурге во время его визита в Россию. Смотрите фильм «Интервью с Джорджем Мартином» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг

7.9 КиноПоиск