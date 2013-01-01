Инструкции не прилагаются
Wink
Фильмы
Инструкции не прилагаются

Инструкции не прилагаются (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, No se Aceptan Devoluciones
Драмы, Комедии116 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Парень в течение шести лет пытается найти мать подкидыша, названного его ребенком. Однако, когда мать находится, он понимает, что совершенно не готов расстаться с дочерью.

Инструкции не прилагаются смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Мексика
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Инструкции не прилагаются»

Всё