Инструкции не прилагаются (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, No se Aceptan Devoluciones
Драмы, Комедии116 мин12+
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Сюжет
Парень в течение шести лет пытается найти мать подкидыша, названного его ребенком. Однако, когда мать находится, он понимает, что совершенно не готов расстаться с дочерью.
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Эухенио
Дербес
- АВАктёр
Андрес
Васкес
- УСАктёр
Уго
Стиглиц
- Актёр
Эухенио
Дербес
- ЛФАктриса
Лея
Фрейтас
- АМАктриса
Анхела
Морено
- ГДАктриса
Гилда
Джентиле
- НТАктриса
Нэнси
Таира
- СПАктёр
Сэмми
Перес
- АРАктриса
Арселия
Рамирес
- Сценарист
Эухенио
Дербес
- ЭССценарист
Эдуардо
Сиснерос
- ГРСценарист
Гильермо
Риос
- Продюсер
Эухенио
Дербес
- ЭСПродюсер
Эдуардо
Сиснерос
- АКПродюсер
Альваро
Куриэль
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ХНХудожница
Хильда
Наварро
- Монтажёр
Эухенио
Дербес
- АЛОператор
Андрес
Леон Бекер
- КСКомпозитор
Карло
Силиотто