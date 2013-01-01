Инструкции не прилагаются (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Парень в течение шести лет пытается найти мать подкидыша, названного его ребенком. Однако, когда мать находится, он понимает, что совершенно не готов расстаться с дочерью.



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