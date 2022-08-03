Инсомния
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Инсомния

Инсомния (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, No dormirás
Ужасы102 мин18+

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О фильме

Молодая актриса Бьянка устала постоянно играть на вторых ролях. В надежде громко заявить о себе она соглашается принять участие в экспериментальном спектакле знаменитой постановщицы Альмы Бем, которая лишает актеров сна, чтобы разрушить психологическую защиту, отделяющую их от персонажей.

Страна
Испания, Аргентина, Уругвай
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Инсомния»