Инсомния (фильм, 2018) смотреть онлайн

Молодая актриса Бьянка устала постоянно играть на вторых ролях. В надежде громко заявить о себе она соглашается принять участие в экспериментальном спектакле знаменитой постановщицы Альмы Бем, которая лишает актеров сна, чтобы разрушить психологическую защиту, отделяющую их от персонажей.

