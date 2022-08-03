Инсомния (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, No dormirás
Ужасы102 мин18+
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О фильме
Молодая актриса Бьянка устала постоянно играть на вторых ролях. В надежде громко заявить о себе она соглашается принять участие в экспериментальном спектакле знаменитой постановщицы Альмы Бем, которая лишает актеров сна, чтобы разрушить психологическую защиту, отделяющую их от персонажей.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ГЭРежиссёр
Густаво
Эрнандес
- БРАктриса
Белен
Руэда
- ЕДАктриса
Ева
Де Доминичи
- НдАктриса
Наталия
де Молина
- ГПАктёр
Герман
Палашиос
- ЭТАктриса
Эухения
Тобаль
- ХМАктёр
Хуан
Мануэль Гилера
- МЗАктриса
Мария
Забай
- МААктёр
Мигель
Анхель Масьель
- СОАктриса
Сюзана
Орнос
- МААктриса
Мария
Альфонса Россо
- ГЭСценарист
Густаво
Эрнандес
- ХППродюсер
Хуан
Пабло Бускарини
- ГЭПродюсер
Густаво
Эрнандес
- ФАПродюсер
Фернандо
Абади
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ВБАктёр дубляжа
Владислав
Букин
- МХХудожница
Мария
Хосе Лебреро
- БНОператор
Билл
Ниэто
- АГКомпозитор
Альфонсо
Гонсалес Агиляр